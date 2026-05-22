世界を震撼させた壮大なファンタジー戦記『ゲーム・オブ・スローンズ』。その系譜を継ぐ新たな物語『ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ＜シーズン1＞』のブルーレイコンプリート・ボックス（2枚組）が、2026年7月29日（水）に発売されることが決定した。 『ゲースロ』と『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』を繋ぐ、100年前のウェスタロス本作は、本家『ゲーム・オブ・スローンズ』の約100年前、そしてその前日譚であ