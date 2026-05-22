俳優チャン・ドンジュによる突然の引退表明が、韓国芸能界に大きな衝撃を及ぼしている。【写真】あの大物女優も…「整形」を赤裸々告白した韓国スターチャン・ドンジュは5月15日、自身のSNSで「長い時間、俳優という名前で生きてきながら多くの愛と応援を受けた」とし、「カメラの前で笑い、泣いたすべての瞬間が、私の人生で最も輝く時間だった」とこれまでの歩みを振り返った。そのうえで「今日を最後に、私は俳優チャン・ドンジ