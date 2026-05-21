世界的な大ヒットを記録したディストピアドラマ『ハンドメイズ・テイル／侍女の物語』の続編ドラマ『テスタメント／誓願』が、シーズン1の最終話配信を前にシーズン2へ更新されたことがわかった。米Deadlineが報じている。 『ハンドメイズ・テイル』のDNAを継ぐ新章が異例のスピード更新4月にデビューを果たしたばかりの『テスタメント／誓願』だが、5月27日（水）に配信が予定されているシーズン1フィナーレの直前と