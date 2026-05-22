スターバックスコリアが「タンク（戦車）デー」イベントをめぐって韓国国内で批判を集めるなか、公務員労働組合総連盟（以下、公務員連盟）も批判の意思を示している。【写真】スタバを“飲んだだけ”韓国アイドル炎上…一体なぜ？公務員連盟は5月22日に発表した声明で、スターバックスの今回の騒動について「民主主義の根幹を揺るがし、国民的な傷をえぐる反歴史的・反社会的な振る舞いに憤りを禁じ得ない」と表明した。続けて「