【動画】夏を先取りした鮮やかな赤のキャミソール姿の山下美月 ファッション誌『CanCam』の公式Instagramが更新され、専属モデルを務める山下美月のメッセージ動画が公開された。 ■夏を先取り！鮮やかな赤のキャミソール姿を披露 5月22日発売の『CanCam 2026年7月号』通常版の表紙を飾っている山下。今号は“夏服”を特集。誌面では様々なタイプの夏服を纏った山下の姿を堪能できるが、注目の表紙には鮮