22日15時45分、TOPIX先物期近2026年6月限は前日清算値比44.5ポイント高の3894ポイントで取引を終えた。出来高は5万1493枚だった。この日のTOPIXの現物終値3892.46ポイントに対しては1.54ポイント高。 株探ニュース