22日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前日清算値比545ポイント高の3万5415ポイントで取引を終えた。出来高は2426枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万5304.17ポイントに対しては110.83ポイント高。 株探ニュース