22日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年6月限は前日清算値比33ポイント高の820ポイントで取引を終えた。出来高は3133枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値828.32ポイントに対しては8.32ポイント安。 株探ニュース