リンカーズ [東証Ｇ] が5月22日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年7月期の連結最終損益を従来予想の3億5900万円の赤字→6億8900万円の赤字(前期は5億4800万円の赤字)に下方修正し、赤字幅が拡大する見通しとなった。赤字額は前期末の純資産を61.7％毀損する規模となった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した2-7月期(下期)の連結最終損益も従来予想の2900万円の黒字→3億0100万円