シーイーシー [東証Ｐ] が5月22日大引け後(16:00)に業績・配当修正を発表。27年1月期第2四半期累計(2-7月)の連結経常利益を従来予想の38.2億円→41.3億円(前年同期は35.1億円)に8.1％上方修正し、増益率が8.6％増→17.5％増に拡大し、従来の3期ぶりの上期の過去最高益予想をさらに上乗せした。 なお、通期の連結経常利益は従来予想の78億円(前期は74.3億円)を据え置いた。 業績好調に伴い、今期の上