2026年5月22日、韓国メディア・世界日報は、4月の訪日外国人数が全体として減少に転じる中、韓国人の日本旅行需要だけは依然として強い増加傾向を見せていると報じた。日本政府観光局（JNTO）が発表した統計によると、4月に日本を訪れた外国人観光客数は369万2200人で、前年同月に比べて5．5％減少した。今年1月以降続いていた増加傾向は3カ月で途切れたものの、1〜4月の累計では2年連続で1400万人を突破している。全体が減少へと