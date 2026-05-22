グラフィックデザイナー・永井一正さんが今年2月23日、急性呼吸不全のため死去した。96歳だった。日本デザインセンターはきょう22日、「永井一正氏お別れの会」を、6月17日午後4時から開催することを発表した。【写真】数々のデザインを手掛けた永井一正さん「永井一正氏お別れの会」は、6月17日に東京・日本デザインセンターにて、日本グラフィックデザイン協会と日本デザインセンターの共同で開催される。日本デザインセ