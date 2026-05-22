衆院選の「1票の格差」訴訟の判決で、大阪高裁に向かう升永英俊弁護士（中央）ら＝22日午後人口比例に基づかない区割りで最大2.10倍だった「1票の格差」を是正せず実施した2月の衆院選は憲法違反だとして、近畿6府県の有権者が選挙無効を求めた訴訟の判決で大阪高裁（森崎英二裁判長）は22日「合憲」と判断し、請求を棄却した。二つの弁護士グループが全国14の高裁・高裁支部に起こした訴訟で5件目の判決で、いずれも合憲とな