ボートレースからつの「マンスリーＢＯＡＴＲＡＣＥ杯」が２２日、開幕した。近況の走りっぷりが目立つ三嶌さらら（２２＝香川）は１Ｒ２枠、５Ｒ６枠で３着２本とまずまずの滑り出し。２連率２８％の１３号機に「合ってなくてターン回りもそうだし、レバーを当てた時の反応がもう少し」と不満を口にする。その一方で「行き足や伸びは良くてスタートが届き過ぎるくらい」とストレートの良さは今節の中で上位の一角。２０２６