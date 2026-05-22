楽天グループ、楽天ペイメント、ファミリーマートの3社は5月22日、楽天のサービスを利用すると還元ポイントがアップする「SPU(スーパーポイントアッププログラム)」において、対象サービスとしてファミマの利用が追加されたと発表した。楽天グループ以外の企業としては初の参画で、毎月3,000円以上をファミリーマートで利用するとSPUが0.5倍アップする。楽天経済圏のユーザーがファミリーマートでも利用する、またはその逆という相