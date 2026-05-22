メッツのファン・ソト外野手（２７）が新たな歴史を刻んだ。ソトは２―１で勝利した２１日（日本時間２２日）の敵地ナショナルズ戦に「３番・左翼」で出場。３打数無安打だったが、８回の第４打席に四球で出塁すると二盗に成功。メジャー９年目で通算１００盗塁に到達した。大リーグ公式サイトのサラ・ラングス記者は自身のＸで「これはファン・ソトの通算１１３１試合で通算１００盗塁です。これは１００盗塁以上、２００本塁