アークは5月22日、独自に展開するメイドイン秋葉原のBTO ゲーミングパソコン「arkhive（アークハイブ）」ブランドにおいて、Antec新型ケース 「Constellation C2M」を採用するミニタワー型ゲーミングPCの受注を開始した。アーク、Antec新型ケース 「Constellation C2M」採用のゲーミングPC受注開始フロントとサイドにピラーレス型強化ガラスパネルを採用し、内部コンポーネントを魅力的に演出できるというゲーミングPC製品。内蔵す