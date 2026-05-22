病気ではないが決して快調でもない……。年を重ねると増えてくる“なんとなく不調”に効く体操を、ごぼう先生が毎回ひとつ考案。体を動かして、不調を撃退しよう！■今週の体操は…暑熱順化に朝からピンシャキ！体操酷暑の夏が来る前に、今のうちに体を暑さに慣らす「暑熱順化」をはじめましょう。ポイントは汗をかきやすくして体温調節機能を高めること。発汗量をコントロールする自律神経をしっかり整えることが重要です。朝はリ