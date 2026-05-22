さらっと1枚で決まるワンピースは、これからの季節に頼れる存在。とはいえ、シルエットや素材感によっては「なんだか部屋着っぽい……」と感じることも。そこで今回は、【ユニクロ】マニアライターが実際に愛用 or 試着して「これは想像以上だった」と感じた優秀ワンピースをレポート！ 着るだけで品良くきまる美シルエットワンピから、着回し力抜群のシャツワンピまで、今チェックしておきたい注目アイテ