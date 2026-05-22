2026年5月20日の党首討論は、「細切れ野党」の危うい実態を改めて浮かび上がらせる結果になった。中道改革連合のほかに合併しなかった立憲民主、公明の3党代表が10分から5分の短い質疑を重ねたが、20日夜の「報道1930」(BS-TBS)では、「今日の内容であれば、予算委員会で十分。党首討論は国家の基本問題を議論し、国家の進路を語り合う場です」（佐藤千矢子・毎日新聞専門編集委員）とこきおろされた。合併もせず元にも戻らない「