「情報ライブミヤネ屋」などで活躍した元日本テレビでフリーの丸岡いずみアナウンサー(54)が21日に更新したブログで、大阪での仕事帰りにどうしても食べたくて我慢できなかったものを明かした。 【写真】食べたいものを手にしてめっちゃ幸せそうな表情！ 読売テレビ「ミヤネ屋」に出演後のタクシーの中でのこととして、丸岡アナは「運転手さんと551の豚まんの話しに。。」と投稿。「あ～、何だか