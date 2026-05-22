福岡市は22日、感染性胃腸炎の集団発生について発表しました。早良区の保育施設で、園児18人が症状を訴えています。福岡市によりますと、5月12日から22日にかけて、0歳から5歳までの園児18人に嘔吐、下痢、腹痛の症状が出ました。このうち4人からノロウイルスが検出され、市は感染性胃腸炎の集団発生とみています。重症の園児はおらず、全員、快方に向かっているということです。ノロウイルスは、汚染された二枚貝などを生や不十分