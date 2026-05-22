大手通販サイトのAmazonや宇宙開発企業のBlue Originの創業者であるジェフ・ベゾス氏が、海外メディアのCNBCによる独占インタビューに応じました。インタビューの中でベゾス氏は、所得が下位半分の人の所得税撤廃に賛成といった立場を示しつつ、AIによる雇用不安を否定し、ドナルド・トランプ大統領を最初の任期よりも成熟したと評価しています。Bezos defends billionaires, hypes AI, praises Trump on CNBChttps://www.cnbc.com