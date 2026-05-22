様々なディズニーデザインのジュエリーを販売しているジュエリーブランドの「ケイウノ」そんな「ケイウノ」から、ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』シリーズに登場するキャラクターモチーフの新作ジュエリーが登場！ラインナップは、「ロッツォ」をモチーフにしたネックレス1種類、「バターカップ」と「ダッキー＆バニー」をモチーフにしたピアスの2種類です。 ケイウノ ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』ジ