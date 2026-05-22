◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」ソフトバンク・周東佑京外野手（３０）の走塁に改めて驚かされた。今月１０日のロッテ戦（みずほペイペイ）。１―２の３回２死三塁、ロッテ・毛利の柳田への初球、三塁をスタート。猛スピードで頭から本塁へ。同点の単独ホームスチールが記録された。意表をついた仕掛けに対して、投手がボーク、捕手が打撃妨害を取られても得点が入るケース。試合後、周東が「こういうのがあると思わせる