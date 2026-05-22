巨人は２２日、オフィシャルパートナーのＮＩＫＥが手がけるファンギアコレクションの新商品を発売すると発表した。２２日から公式オンラインストアと東京ドーム公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳＯＦＦＩＣＩＡＬＴＥＡＭＳＴＯＲＥ」で取り扱う。新商品は、これからの季節に最適なＴシャツのほか、ＴＧロゴをあしらった軽量で動きやすいショーツやウィメンズアイテムなどが多数用意されている。【商品情報】・コットン