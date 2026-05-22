セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2026年5月22日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ダック・ファミリーとデイジー」ぬいぐるみVol.3を紹介します☆ セガプライズ ディズニー「ダック・ファミリーとデイジー」ぬいぐるみVol.3 登場時期：2026年5月22日より順次サイズ：全長約7×7×16cm種類：全5種類（ドナルドダック、デイジーダック、ヒューイ、デューイ、ル