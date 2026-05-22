お笑いコンビ「鬼越トマホーク」の金ちゃん（40）が21日に自身のX（旧ツイッター）を更新。「警視庁」を名乗る不審な電話がかかってきたとし、注意を呼びかけた。金ちゃんは「ついさっき非通知で電話があり電話に出たところ『警視庁捜査本部なのですが少しよろしいですか？あなたが事件の参考人になってるので警察署まで来て欲しいのですが可能でしょうか？』と言われました」と、不審な着信があったと報告。「どういうこと