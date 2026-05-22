日本取引所グループの東京証券取引所＝2026年4月10日、東京都中央区上場企業の2027年3月期の純利益見通し合算が52兆3419億円となり、前期に比べ7.7％増えることが22日、SMBC日興証券の集計で分かった。7年連続で最高益を更新する。世界的な人工知能（AI）ブームを追い風に、半導体製造装置などを手がける電気機器が全体をけん引する。中東情勢の混乱に伴う原油高で燃料費の負担が大きくなる空運や海運は減益を見込んでいる。東