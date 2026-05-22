原油タンカー「出光丸」経済産業省は22日、出光興産の子会社が運航管理する原油タンカー「出光丸」が25日にも日本に到着する見込みだと明らかにした。中東情勢の悪化後にホルムズ海峡を通過した原油タンカーが日本に到着するのは初めて。出光興産の愛知事業所（愛知県知多市）に着く。出光丸は4月下旬にホルムズ海峡を通過し、日本に向かっていた。日本人3人が乗船している。イラン国営英語放送局プレスTVによると、出光丸は3