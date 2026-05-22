こんにちは。韓国在住のライターで撮影コーディネーターの二俣愛子です。【写真】どれにするか迷う…カラーバリエーションも豊富なカスタムパーツ今、韓国で大流行中の「キーボードキーリング」、ご存じでしょうか？パソコンのキーボードがキーリングになっていて、カチカチと音を出して楽しむものですが、そのキーボードパーツをカスタムするのが今大人気です。むかし日本でも流行った「無限プチプチ」に近い文脈で、ストレス発散