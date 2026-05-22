元放送作家の鈴木おさむ氏（54）が21日、自身のX（旧ツイッター）を更新。物議を呼んでいる番組内での「嫌いな芸能人」告白企画について言及した。タレントの鈴木紗理奈が21日に自身のSNSを更新し、番組で「嫌いな芸能人」として自身の名前を出されたことを受け、名前を出したタレントと番組制作側に不快感を示した。これが芸能人やファンの間で多くの物議を呼んでいる。鈴木氏もこのことを受けてか、「これから嫌いな人を発