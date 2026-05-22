今週末5月24日(日)は、東京競馬場でオークス・G1（以下、オークス）が行われる。最大の注目は、桜花賞・G1を制しクラシック2冠を目指すスターアニス。更に、フローラS・G2で重賞初制覇したラフターラインズや、チューリップ賞3着のアランカール、そして、女性騎手初のG?制覇を目指す今村聖奈騎手騎乗のジュウリョクピエロらが顔を揃えた。オークスは過去10年1番人気の馬が6勝しているが、10番人気以下の馬が2着2回3着4回と穴馬が馬