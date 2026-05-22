今月13日から15日にかけてアメリカのトランプ大統領が、19日から20日にかけてはロシアのプーチン大統領が相次いで中国を訪問し、習近平国家主席との首脳会談を行った。さらにこの半年ほどの間には、フランスのマクロン大統領やイギリスのスターマー首相も訪中しており、国連安全保障理事会の常任理事国すべてが中国を訪問するという異例の状況が起きている。テレビ朝日中国総局の尾崎圭朗記者は、各国が中国へ接近する狙いやその