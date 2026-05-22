和歌山競輪場のF2「日本ベンダーネット杯」が23日、開幕。22日は前検が行われた。127期在所11位の秋山太洋（25＝東京）がようやく本領発揮だ。遅まきながら2場所前の京王閣で初優勝を決めた。「（ここまで）7回コケました。地区プロのチームスプリントではスタンディングで…」。昨年5月のデビューシリーズ・決勝で落車。アクシデントから始まった競輪選手人生だが、複数回の骨折にもめげず、ついに軌道に乗り始めた。前回