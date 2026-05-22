10年前、長野県軽井沢町で大学生ら41人が死傷したバス事故で、業務上過失致死傷の罪に問われたバス運行会社の社長ら2人に対し、東京高裁は22日、1審に続き実刑判決を言い渡しました。2016年、軽井沢町でスキーツアーのバスが道路脇に転落し、乗客の大学生や運転手ら15人が亡くなり、26人が重軽傷を負いました。この事故で、バス運行会社の社長・高橋美作被告と当時の運行管理者・荒井強被告が、運転手の技量不足を認識し事故を起こ