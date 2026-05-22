女優三田寛子（60）が22日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に生出演。トクリュウ（匿名・流動型犯罪グループ）に関連した未成年の現状についてコメントした。番組では、トクリュウとの関係をもった未成年に無担保で借金ができるようなシステムがあることに触れた。簡単に未成年が借金できるシステムがあることについて、MC恵俊彰は「三田さん、今、そういうことらしいですよ」と問うと、三田は「驚きました。世の中の