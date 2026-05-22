アタランタに所属するブラジル代表MFエデルソンが、今夏に退団の意思があることをクラブに伝えたようだ。ブラジル代表として3キャップを誇るエデルソンは、2022年夏にサレルニターナからアタランタへ加入。豊富な運動量を生かしたアグレッシブかつ高いアジリティを武器にクラブのヨーロッパリーグ（EL）制覇に貢献するなど、主力としてプレイしており、今季もセリエA30試合に出場している。そんなエデルソンはアタランタと2027年夏