ファッションにおいて“クルーズコレクション”とは、単なるシーズン提案ではありません。旅、都市、文化、そして時代そのものを横断しながら、メゾンの現在地を示す装置でもあります。©LOUIS VUITTONLouis Vuitton は、5月21日午前7時（日本時間）、マンハッタンのアッパー・イースト・サイド、セントラルパーク沿いに位置する美術館 The Frick Collection にて、ウィメンズ アーティスティック・ディレクター Nicolas Ghesq