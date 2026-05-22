けさ、山形県新庄市の道路で無免許で乗用車を運転したとして、５２歳の男が現行犯逮捕されました。 道路交通法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、村山市楯岡荒町一丁目に住む会社員の男（５２）です。 警察によりますと、男は、きょう午前７時２２分ごろ、新庄市金沢の道路で運転免許を受けないまま、乗用車を運転したということです。 パトロール中の警察が、男に職務質問をしたところ、無免許運転であることが判明し、