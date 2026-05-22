きょう昼ごろ、山形県新庄市で特殊詐欺の受け子とみられる人物が逃走したとして、警察が注意を呼び掛けています。 警察によりますときょう正午ごろ、新庄市升形の住宅に金融機関をかたる電話があり、「人を送る」などと言われたということです。 住人が不審に思い近所の人に相談していたところ、男が電話があった家を訪ねてきました。 声をかけ、「詐欺ではないか」といったところ男が逃げたということです。その後、住人が警察