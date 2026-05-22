大相撲夏場所13日目、３年ぶりの十両に返り咲いた金沢市出身の炎鵬は、明生に下手投げで勝ち8勝目をあげました。勝ち越しを決めて、来場所の十両残留を確実にしました。西十両14枚目の炎鵬は、西十両6枚目・明生との対戦でした。突き放す明生に対し中に入ろうとする炎鵬。明生の右からのいなしに体勢が崩れ炎鵬は万事休すかと思われましたが、立て直してから左を差してまわしを取ると、左足も使いながらかけ投げのような下手投げを