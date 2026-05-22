巨人はニューエラ製カジュアルキャップの新商品を２２日から発売すると発表した。公式オンラインストアと、東京ドームの公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳＳＴＯＲＥＮＥＷＥＲＡ」で取り扱う。９ＦＯＲＴＹＡＦＲＡＭＥＴＲや、９ＴＷＥＮＴＹなどの定番カジュアルモデルに新カラーが登場。人気の「ＭｉｃｒｏＹＧ」「ＭｉｃｒｏＴＧ」ロゴに加え、「ＳｃｒｉｐｔＧｉａｎｔｓ」ロゴなど、豊富なロゴのバリ