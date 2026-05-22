◆陸上関東学生対校選手権第２日（２２日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）女子１部４００メートル決勝は日体大の青木アリエ（４年）が５４秒２７で３連覇を達成。「学生１位は私だって意地とプライドで走った感じです」とさわやかな笑顔を見せた。前髪は眉毛よりも上に切ってイメージチェンジ。「今日に関しては、前髪に注目してもらいました。４継（４００メートルリレー）メンバーでみんなで切ろうって。みんなオン眉な