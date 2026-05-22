◇大相撲夏場所１３日目（２２日、東京・両国国技館）東十両５枚目・友風（中村）が東４枚目・旭海雄（大島）に押し出され６勝７敗となった。当たって前に圧力をかけたが、旭海雄もタイミングを計っていた。引いたところを足を送られ、土俵を割ってしまった。「当たった瞬間に相手の後頭部が見えました。前に圧力はかけたのですが、あれは引いてしまいますよね。うまくやられました」と振り返った。旭海雄の持ち味は決して頭