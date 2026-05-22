国民民主党の榛葉賀津也幹事長は２２日に国会内で定例会見を開き、同志社国際高校の女子生徒ら２人が死亡した辺野古沖ボート転覆事故を巡る文部省の見解を評価した。同事故では、同志社国際高２年の武石知華さんら２人が死亡。２２日に松本洋平文部科学相が文科省の見解を示し、同校の辺野古への移設工事に関する学習が、政治的活動を禁じる教育基本法に反するとして、同校と、運営する学校法人に是正を求めた。榛葉氏はこの