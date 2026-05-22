◇大相撲夏場所１３日目（２２日、東京・両国国技館）東幕下６枚目・丹治（荒汐）が東同１７枚目・豪ノ湖（武隈）を突き出し、６勝１敗とした。幕下は全勝だった天空海が初黒星を喫し、６勝１敗で丹治、夢道鵬、碇潟、天空海、東俊隆、大森が並んだ。千秋楽では１敗力士７人による優勝決定戦がトーナメント戦で行われる。各段優勝の経験がない１９歳は「（優勝を）してみたい気持ちがある。一番だけじゃない可能性もあるので、