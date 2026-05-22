お笑い芸人の今田耕司が２２日、６月に全国３か所で開催する芸歴４０周年・還暦記念公演「今田耕司のＬｅｔ’ｓ！コメディーショー！！」に向けた取材会を行った。３月１３日に還暦を迎えた心境について「こんなにおめでとうって言ってもらえるんだって」としみじみ。「普段会わない人にも声をかけてもらって食事会したり。自分に自信が持てました。頑張ってきて良かったなって」とかみ締めた。食事の席は何度か設けてもらっ