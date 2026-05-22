アフリカ・ウガンダの政府は「エボラ出血熱」の感染が拡大する隣国コンゴ民主共和国との間の旅客輸送を一時停止し、国境での人の往来を制限しました。ウガンダ保健省アトウィネ事務次官「国境を越えるフェリーやバスによる一般旅客輸送およびウガンダとコンゴ民主共和国の間のすべての公共交通機関の運行を4週間、一時停止した」ウガンダ政府は21日、エボラ出血熱の感染拡大が深刻化している隣国コンゴ民主共和国との間ですべて