お笑い芸人のヒロシ（54）が、22日までに自身のインスタグラムを更新。“物々交換”で手に入れた新たな“愛車”を公開した。【写真】「軽トラあげたら…」ヒロシ、“物々交換”でもらった愛車の全貌ヒロシは「椿さんのお友達、オザワさんに軽トラあげたらジャイロキャノピーくれた」と報告し、使いこまれた3輪スクーターの写真を公開。「これ、自分で塗装しようと考えてとるよ」とカスタムを予告した。この投稿に「色々運べ